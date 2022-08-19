Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас такой вагон есть в туристическом поезде «В Карелию», а до конца года аналогичные бистро появятся еще в пяти составах.
РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро
Также Армен Бенян проконтролировал работу стационара, посетив приемное отделение, отделения пульмонологии, ревматологии и реанимацию.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 4
Самара меняется, здания реставрируют.
В дореволюционном кирпичном доме на Садовой, 230 в Самаре появились дубовые резные двери
В местном департаменте окружающей среды заявили, что насчитали от 60 до 80 кенгуру в городе и близлежащих лесах.
В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру
На аэродроме продемонстрированы бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2.
Военно-технический форум «Армия-2022» стартовал в Самаре 
Участники Жигулевской палитры» прошли весь цикл профессионального обучения – от ДХШ до высшего профессионального образования.
В СОУНБ открылась выставка «Жигулевская палитра» 
Следующий матч наша команда проведет в гостях против «Спартака».
Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Оренбург» - 3:0
Теперь он предстанет перед судом.
Житель Сергиевского района убил одного знакомого и угрожал убийством другому
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.96
-0.8
EUR 60.9
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Среди участников фестиваля «Сызранский помидор» состоится профилактическая оздоровительная акция
Сегодня на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч "Крылья Советов" - "Факел"
«Бело-сине-красные сердца»: Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям в День Государственного флага РФ
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру

19 августа 2022 18:37
79
В местном департаменте окружающей среды заявили, что насчитали от 60 до 80 кенгуру в городе и близлежащих лесах.

Жители австралийского города Маарум боятся покидать дома из-за нашествия кенгуру, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

"Тихий город, в котором на постоянной основе проживают около 220 человек, находится в осаде из-за растущей шайки кенгуру", - говорится в сообщении телеканала.

В местном департаменте окружающей среды заявили, что насчитали от 60 до 80 кенгуру в городе и близлежащих лесах. За последние 12 месяцев в штате зафиксировали семь случаев нападения кенгуру, при этом в Мааруме сложилась необычная ситуация: за большинством атак стоят самки, а не самцы.

По мнению одного из местных жителей, за последние несколько лет в окрестностях стало идти больше дождей, что благоприятствует росту травы. Изобилие пищи и привлекло кенгуру.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Обсудили вопрос профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
18 августа 2022  16:16
Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
435
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
1057
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
5656
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
1271
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
1126
Весь список