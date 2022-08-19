В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру

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Жители австралийского города Маарум боятся покидать дома из-за нашествия кенгуру, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

"Тихий город, в котором на постоянной основе проживают около 220 человек, находится в осаде из-за растущей шайки кенгуру", - говорится в сообщении телеканала.

В местном департаменте окружающей среды заявили, что насчитали от 60 до 80 кенгуру в городе и близлежащих лесах. За последние 12 месяцев в штате зафиксировали семь случаев нападения кенгуру, при этом в Мааруме сложилась необычная ситуация: за большинством атак стоят самки, а не самцы.

По мнению одного из местных жителей, за последние несколько лет в окрестностях стало идти больше дождей, что благоприятствует росту травы. Изобилие пищи и привлекло кенгуру.

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