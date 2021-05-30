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Умер, получивший пять премий Grammy, Би Джей Томас

30 мая 2021 16:19
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В мире было продано более 70 млн копий его альбомов, его песни неоднократно возглавляли хит-парады в США.

Американский исполнитель в жанре поп и кантри Би Джей Томас умер 29 мая в Техасе на 79-м году жизни, сообщается в воскресенье на официальной странице певца в Twitter, пишет ТАСС.

По данным журнала Variety причиной смерти певца, знакомого слушателям по композиции Raindrops Keep Fallin’ on my Head (англ. "Капли дождя падают на мою голову"), стал рак легких.

За свою творческую карьеру Би Джей Томас получил пять премий Grammy, в мире было продано более 70 млн копий его альбомов, его песни неоднократно возглавляли хит-парады в США.

В России мелодию популярной песни Raindrops Keep Fallin’ on my Head напевает героиня Людмилы Гурченко в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих". 

 

Фото:  AP Photo/Reed Saxon/ТАСС

Теги: Би Джей Томас умер

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