Умер бывший солист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Бывший солист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти скончался в возрасте 76 лет. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил бас-гитарист коллектива Пит Эгнью, пишут "Известия".

«Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное сообщение, какое мне когда-либо приходилось делать», — написал Эгнью на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причина смерти музыканта не уточняется.

Группа Nazareth (ранее — Shadettes) существует с 1968 года. В первоначальный состав, помимо Маккаферти и Эгнью, входили Мэнни Чарлтон и Дэрел Свит. Исполнители обрели широкую популярность после выхода в 1975 году альбома Hair of the Dog. В 1990 году Nazareth выступила в СССР и была тепло принята советской публикой.

Ряд композиций в исполнении шотландских рокеров в настоящее время считаются классикой жанра, в том числе Love Hurts, Hair of the Dog, Telegram, Every Time It Rains.

В 2013 году Дэн Маккаферти покинул коллектив на фоне проблем со здоровьем: музыкант страдал хронической обструктивной болезнью легких и язвой желудка. Впоследствии он записал несколько сольных альбомов.

