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Учеными разработан скафандр превращающий мочу в воду

13 июля 2024 23:22
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Первый прототип будет использован в космических миссиях NASA .

Ученые Корнеллского университета работают над созданием скафандра, способного превращать мочу в питьевую воду. Первый прототип будет использован в космических миссиях NASA до 2030 года для программы Artemis III («Артемида III»). В рамках этой программы изучается возможность длительного нахождения в космических пространствах — например, во время экспедиции на обратную сторону Луны, которая запланирована на 2026 год. Первое описание скафандра опубликовано в журнале Frontiers in Space Technology, передает РБК.

В настоящее время космонавты в своих скафандрах имеют лишь один литр воды в сумках для питья, что недостаточно для длительных выходов в открытый космос, которые могут продолжаться до десяти часов, а в экстренных случаях — до 24 часов.

Прототип скафандра, который разрабатывают американские ученые, собирает мочу, очищает ее и возвращает астронавту в виде питьевой воды всего за пять минут. Встроенные механизмы гарантируют, что этот процесс безопасен для пользователя.

 

Фото:  pxhere.com

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