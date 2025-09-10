Ученые зарегистрировали на Земле необъяснимую магнитную бурю

Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.
В Самарской области нашли, заблудившегося в поле  подсолнечника 7- летнего мальчика
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
11 сентября в регионе днем кратковременный дождь, до +19°С
Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 сентября 2031 года.
Операторам дронов в России придется получать права
Автолюбители с пониманием отнеслись к проводимой акции.
Полицейские двух районов Самарской области провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, пристегни ребёнка»
5 критических признаков алкогольной зависимости.
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные

Ученые зарегистрировали на Земле необъяснимую магнитную бурю

10 сентября 2025 13:30
173
Ученые зарегистрировали на Земле необъяснимую магнитную бурю

Ученые зарегистрировали на Земле необъяснимую магнитную бурю, которая произошла в ночь на среду, 10 сентября. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

«Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета», — отмечено в сообщении.

Ученые отметили, что загадкой в данном случае является то, что без предварительного прогноза задним числом невозможно понять, какое событие произошло около или на Земле, вызвавшее бурную реакцию магнитного поля, пишут "Известия".

Согласно предположению специалистов, единственная научная гипотеза, которой можно объяснить произошедшее, что к магнитной буре привело формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, когда энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин.

«В этом году это первый случай такого крупного события, хотя, возможно, какие-то из них могли быть пропущены на фоне высокой активности Солнца, что позволило приписать их к тем или иным внешним воздействиям. Событие должно закончиться в течение ближайших 3-6 часов», — уточнили в ИКИ РАН.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
171
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
166
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
190
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
318
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
369
Весь список