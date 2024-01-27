Ученые из Перу опубликовали отчет о "мумиях инопланетян"

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"Гуманоиды" из Перу наделали немало шума в Сети и даже стали предметом политических дебатов. Недавно специалисты выяснили происхождение загадочных мумий — как оказалось, без вмешательства человека тут не обошлось.

В сентябре прошлого года мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан представил в конгрессе страны… мумии двух "гуманоидов". Он утверждал, что двум небольшим телам высотой всего 60 сантиметров — около тысячи лет, а принадлежат они инопланетянам, пишет РИА Новости.

"Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции", — сообщил Мауссан присутствующим. А также уточнил: анализ останков показал, что ДНК карликов всего на 30 процентов отличается от генетического материала человека.

Разобраться в непростой проблеме взялись ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу. Все-таки, как утверждал Мауссан, именно на их земле нашли гуманоидов.

И уже в январе детальный отчет был готов. Выяснилось, что в мумиях действительно есть нечеловеческие элементы. А точнее — фрагменты мелких животных. Проведенное рентгенологическое исследование показало: голова одного из пришельцев соответствует черепу млекопитающего, а кости позаимствовали у птиц.

Таким образом, перуанцы в ходе собственного расследования не обнаружили инопланетян. Зато нашли признаки криминала. По словам министра культуры Перу Лесли Уртеаги, музейные экспонаты — костные останки доиспанского периода. Возбудили уголовное дело об их незаконном вывозе. Так что Мауссану, возможно, придется готовиться к новому выступлению — в суде.