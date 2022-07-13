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Twitter хочет через суд заставить Илона Маска купить себя

13 июля 2022 09:35
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Twitter хочет через суд заставить Илона Маска купить себя

Twitter подал в суд на Илона Маска. Об этом сообщает газета The New York Times. Компания хочет заставить главу Tesla и SpaceX завершить сделку по покупке.

Желание забрать себе соцсеть появилось у американского предпринимателя весной. Тогда Twitter оценили в 44 миллиарда долларов. В мае Маск начал сомневаться в целесообразности этого решения. Тогда он потребовал предоставить реальную статистику по поддельным аккаунтам. В июне американский миллиардер обвинил компанию в нарушении соглашения о слиянии и отказался от покупки Twitter.

Согласно оценке агентства Блумберг, Маск возглавляет список самых богатых людей мира с состоянием в размере 214 млрд долларов, сообщает Смотрим.

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