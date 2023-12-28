Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области в ДТП погибли два человека
В Самарской области в ДТП погибли два человека
Африка победила: в Самарском политехе прошел турнир «Дружба народов СамГТУ»
Африка победила: в Самарском политехе прошел турнир «Дружба народов СамГТУ»
Wildberries захотел добавить кнопку отмены заказа
Wildberries захотел добавить кнопку отмены заказа
В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?
В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?
В Самарской области полицейские провели родительское собрание
В Самарской области полицейские провели родительское собрание
РЖД запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка»
РЖД запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка»
Программа перекрёстных полетов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года
Программа перекрёстных полетов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года
около половины аллергиков из Самары позволяют себе практически все блюда новогоднего стола
Около половины аллергиков из Самары позволяют себе практически все блюда новогоднего стола
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.71
0
EUR 101.35
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные

Туман стал причиной массовой аварии с 11 погибшими в Турции

28 декабря 2023 11:01
154
Туман стал причиной массовой аварии с 11 погибшими в Турции

Три автобуса, грузовик и три легковых автомобиля столкнулись в тумане на северо-западе Турции, жертвами аварии стали по меньшей мере 11 человек, сообщает TRT Haber.

ДТП произошло ранним утром на ведущем в сторону Стамбула шоссе в окрестностях городка Дагдиби, что в провинции Сакарья. Очевидцы утверждают, что авария носила цепной характер: сначала в густом тумане столкнулись два попутных автомобиля, а затем в них на скорости врезались еще несколько.

Губернатор Сакарьи Яшар Карадениз подтвердил гибель 11 человек, еще 57 доставлены в больницу, в каком состоянии они находятся, не уточняется. Есть ли среди пострадавших россияне, остается неизвестным.

Спасатели на время перекрыли отрезок дороги, где произошла авария, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
Новогодние праздники в Самарской области пройдут под эгидой объявленного в России «Года семьи»
28 декабря 2023  10:40
Новогодние праздники в Самарской области пройдут под эгидой объявленного в России «Года семьи»
144
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета по итогам Года педагога и наставника
27 декабря 2023  22:33
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета по итогам Года педагога и наставника
878
28 декабря местами в Самарской области ожидается сильный ветер, метель
27 декабря 2023  21:37
28 декабря местами в Самарской области ожидается сильный ветер, метель
497
Дмитрий Азаров поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
27 декабря 2023  09:29
Дмитрий Азаров поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
400
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
26 декабря 2023  19:59
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
615
Весь список