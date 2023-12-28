Туман стал причиной массовой аварии с 11 погибшими в Турции

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Три автобуса, грузовик и три легковых автомобиля столкнулись в тумане на северо-западе Турции, жертвами аварии стали по меньшей мере 11 человек, сообщает TRT Haber.

ДТП произошло ранним утром на ведущем в сторону Стамбула шоссе в окрестностях городка Дагдиби, что в провинции Сакарья. Очевидцы утверждают, что авария носила цепной характер: сначала в густом тумане столкнулись два попутных автомобиля, а затем в них на скорости врезались еще несколько.

Губернатор Сакарьи Яшар Карадениз подтвердил гибель 11 человек, еще 57 доставлены в больницу, в каком состоянии они находятся, не уточняется. Есть ли среди пострадавших россияне, остается неизвестным.

Спасатели на время перекрыли отрезок дороги, где произошла авария, пишет Смотрим.