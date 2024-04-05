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Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет

5 апреля 2024 09:08
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Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет

Цены на кофе сорта робуста взлетели до рекордного уровня с 2008 года из-за опасений дефицита поставок. Угроза нехватки воды может ограничить производство во Вьетнаме, который является одним из крупнейших экспортеров.

Цены на кофе сорта робуста (Robusta) взлетели до рекордного уровня с 2008 года. Майские контракты на бирже ICE в ходе торгов в среду, 3 апреля, подорожали на 4,8%, на пике цена составила $3838 за тонну? пишет РБК.

К концу 3 апреля торги бирже ICE закрылись ростом на 4,1% — до $3812 за тонну. С начала года кофе подорожал почти на 24%.

Фьючерсы на кофе поднялись до нового максимума на торгах в Лондоне из-за опасений дефицита, пишет Bloomberg. Аномальная жара угрожает производству кофе во Вьетнаме, который является одним из крупнейших экспортеров этого сорта в мире. Это усилило обеспокоенность по поводу дефицита поставок зерен, используемых для производства растворимых напитков.

«Погодные условия не обнадеживают», — рассказали трейдеры лондонского импортера DRWakefield. По их словам, все еще существуют опасения по поводу возможной нехватки у фермеров воды для орошения кофейных деревьев, что может повлиять на урожайность в следующем сезоне.

Ралли на рынке кофе также можно объяснить паническими покупками обжарщиков, запасы которых снизились до минимума, так как они не восполняли их в ожидании снижения цен на кофе, сообщил аналитик трейдера кофе Sucafina Илья Бызов.

На производство кофе во Вьетнаме также влияет переход фермеров на другие культуры, таких как дуриан, авокадо и маракуйя. По данным Национальной кофейной ассоциации, экспорт кофе может снизиться на 20% в этом сезоне, который заканчивается в сентябре, по сравнению с 1,67 млн тонн, отгруженных годом ранее.

Урожай, который ожидается в этом году во Вьетнаме, вряд ли поможет улучшить ситуацию с поставками. «Опасения по поводу потенциальной нехватки воды в следующем ирригационном цикле обоснованы, и в этом случае фермеры могут отдать приоритет поливу более прибыльных культур, таких как дуриан, а не кофе», — сообщили в компании Tuan Loc Commodities.

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