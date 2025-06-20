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Третья по силе в 2025 году вспышка произошла на Солнце

20 июня 2025 11:20
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Третья по силе в 2025 году вспышка произошла на Солнце

Мощная вспышка произошла на Солнце, по силе она уступает лишь двум из ранее случившихся в этом году, сообщили в пятницу в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Активная солнечная область № 4114, которая была основным источником новостей о событиях на Солнце на текущей неделе, произвела ночью очередной, самый крупный в июньском всплеске активности взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

"В 02:50 по московскому времени в области зарегистрирована вспышка высшего балла, которой, по принятой международной классификации, присвоен уровень X1.9. Это означает, что это третье по силе событие 2025-го года, после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0)", - уточнили в лаборатории.

Отмечается, что область, в которой произошел взрыв, пока не оказала на Землю никакого воздействия, несмотря на исключительно высокую активность и свою на близость к линии Солнце-Земля. Выбросы плазмы, которые создают основную нагрузку на магнитное поле Земли и являются триггерами полярных сияний, во всех предыдущих случаях оказались направлены выше плоскости планет, пишет РИА Новости. 

"Это представляет определенную загадку, но, вероятно, связано с какими-то особенностями конфигурации активного центра. Судя по всему, на Солнце присутствуют факторы, физически блокирующие для плазмы возможность движения в прямом направлении (к Земле) и во всех предыдущих случаях отклонявшие выброшенные облака газа вверх в сторону северного полюса солнечной системы. На данный момент поступают данные, что этот сценарий сработал и на этот раз", - предположили учёные.

Согласно данным космических коронографов, плазма, несмотря на большую мощность взрыва и связанные с этим ожидания, что этот "невидимый барьер" будет "продавлен", снова ушла в северном направлении, а воздействие на Землю почти исключено. Есть вероятность, что позже появятся математические модели, которые всё же смогут увидеть движение к Земле слабых компонентов, но даже в этом случае речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях, не сопоставимых с фактической силой события, добавили в лаборатории.

Приход к Земле тяжелых заряженных частиц, воздействующих на космические аппараты, после вспышки также зарегистрирован не был.

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