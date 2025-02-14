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Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7

14 февраля 2025 09:10
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Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключать Россию из «группы семи» (G7) было ошибкой. По его словам, он хотел бы вернуть РФ в международный клуб.

«Дело не в том, нравится Россия или нет. Это была "восьмерка"»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. Речь американского президента транслирует на YouTube Fox News.

Глава Белого дома добавил, что решение западных стран прервать контакты с Россией возмутило его. Если Евросоюз регулярно говорит о России, то должен сидеть за столом переговоров, уточнил господин Трамп. «Я думаю, Путин с удовольствием вернулся бы»,— заключил он.

Россия была участницей международного клуба G8 17 лет, с 1997 года. Дважды принимала председательство. В 2006 году саммит G8 прошел в Санкт-Петербурге. В 2014 году планировалось провести встречу лидеров в Сочи. Однако в марте, после принятия Крыма в состав России, западные страны прекратили работу в формате G8 и вернулись к формату G7?, пишет Коммерсантъ.

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