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Трамп: США введут 30% пошлины в отношении ЕС и Мексики с 1 августа

12 июля 2025 17:52
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Трамп: США введут 30% пошлины в отношении ЕС и Мексики с 1 августа

Американский лидер Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на ввоз в страну товаров из Мексики.

Соответствующее письмо, адресованное мексиканскому лидеру Клаудии Шейнбаум, размещено в соцсети Truth Social.

"Начиная с 1 августа мы будем взимать пошлины в 30% с товаров из Мексики, которые отправляются в США, отдельно от всех секторальных пошлин", – сказано в документе.

Кроме того, глава Белого дома заявил в своем письме, что, несмотря на сотрудничество с американской стороной по охране общей границы, Мексика "делает недостаточно". В письме также сказано, что если мексиканские власти захотят повысить свои пошлины на американские товары, то Штаты прибавит это число к 30-процентным пошлинам на товары, пишет Смотрим. 

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