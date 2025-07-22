Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

80

США выйдут из состава стран, участвующих в работе организации ЮНЕСКО, поддерживающей развитие образования, науки и культуры в мире. Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп, пишет Смотрим.

Об инициативе американского лидера сообщила администрация, отвечая на запрос газеты The New York Post. Причины назвала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

"Президент Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы", — пояснила Келли.

Она добавила, что Трамп пересматривает членство США во всех международных организациях с точки зрения соответствия национальным интересам.

Ранее стало известно, что глава Белого дома рассматривает возможность приостановить большинство обязательных и добровольных взносов из казны страны в ООН и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).