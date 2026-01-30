Я нашел ошибку
250 г виски и машина дочери: в Красноярском районе завели дело на пьяного водителя
В Самаре наказали работодателя - нарушителя миграционного закона
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках
Минздрав ужесточил требования к медучреждениям, где проводятся аборты
Из 700 т вторсырья в 2025 году было изготовлено более 3 млн кв. м наполнителей для мягкой мебели и матрасов.
В России начали выпускать матрасы из текстильных отходов
Акция направлена на привлечение внимание к региону, а также на формирование позитивного образа Самарской области среди населения Москвы и других регионов России.
Самарская область - на транспортных картах «Единый» и «Тройка»
В рамках второго сбора "Крылья Советов" проведут два контрольных матча: 3 февраля против московского «Торпедо», 9 февраля против «КАМАЗа».
«Крылья Советов» приступили к работе на втором FONBET Зимнем сборе, который пройдет в Турции
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей, по его словам, от Кубы.

"Я, Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов… и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой", - говорится в тексте указа Трампа, опубликованного Белым домом в четверг.

В своем указе Трамп утверждает, что правительство Кубы якобы предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу для США. Он отмечает, что Гавана сотрудничает с рядом враждебных США стран и транснациональных террористических группировок, включая Россию, Китай, Иран, а также организации ХАМАС и “Хезболлах”.

Указ Трампа последовал на фоне его повторяющихся заявлений, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.

В среду госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона, пишет РИА Новости.

В центре внимания
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
423
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
820
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
316
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
560
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
566
Весь список