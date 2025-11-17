47

Президент США Дональд Трамп прокомментировал законопроект по ужесточению санкций против РФ, заявив, что на любую страну, которая сотрудничает с РФ, будут наложены серьезные санкции.

"Они (конгресс - ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией", - заявил американский лидер журналистам.

В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация Трампа сочтет это необходимым.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны, пишет РИА Новости.