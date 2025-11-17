Том Круз получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе

132

Американскому актеру, режиссеру и продюсеру Тому Крузу вручили премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об этом 17 ноября сообщил журнал Variety, пишут "Известия".

«На церемонии вручения премии Governors Awards Тому Крузу была вручена почетная премия «Оскар», — говорится в публикации.

Уточняется, что награду вручал режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Для 63-летнего Круза это первая премия "Оскар", ранее он четырежды номинировался на нее, передает ТАСС.

"Вне зависимости от того, откуда мы пришли, когда мы в кинотеатре, мы смеемся, сопереживаем, надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства. Вот почему кино так важно для меня. Я не занимаюсь фильмами, я ими живу", - цитирует журнал Variety речь Круза.

Фото: pxhere.com