Титул «Мисс Мира» завоевала модель из Чехии

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Кристине Пышковой - 23 года, она учится на юриста и занимается волонтерской деятельностью.

Чешка Кристина Пышкова стала новой «Мисс Мира». Она победила на международном конкурсе красоты в индийском Мумбаи. Пышковой — 23 года, она модель и учится в вузе, где получает степень в области права и делового администрирования, отмечает РИА Новости.

Девушка свободно говорит на английском, польском, словацком и немецком языках. Она успела поработать волонтером в Танзании и участвовала в открытии английской школы для детей из малообеспеченных семей. Кристина любит играть на флейте и скрипке и увлекается музыкой и искусством, пишет БФМ.