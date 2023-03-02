Sun: Лионель Месси подарит 35 золотых iPhone своим партнерам по сборной Аргентины в честь победы на ЧМ

123

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси подарит 35 золотых iPhone своим партнерам по сборной Аргентины в честь победы на чемпионате мира по футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

По данным источника, на смартфонах с чехлами из 24-каратного золота общей стоимостью 175 тысяч фунтов стерлингов выгравированы имена футболистов, их игровые номера и логотип сборной.

Месси в декабре в составе сборной Аргентины одержал победу на мировом первенстве в Катаре, впервые в карьере став чемпионом мира. 35-летний нападающий был признан лучшим игроком турнира. В финальном матче команда Аргентины в серии пенальти обыграла сборную Франции.

Фото: ru.freepik.com