Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы

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Европейская комиссия подготовит предложения по формированию подразделения военных сил ЕС для быстрого реагирования на кризисы в мире.

"Мы должны быть лучше подготовлены", — сказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета глав минобороны ЕС.

Вопрос создания европейских сил быстрого реагирования был одной из важных тем в повестке мероприятия. Как пояснил журналистам высокопоставленный европейский представитель, речь идет о группировке в пять тысяч человек для быстрого развертывания в случае возникновения кризисной ситуации. Их оснастят всем необходимым, включая транспорт и вооружение.

Предложение поддерживают 14 стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия.

Среди обсуждавшихся тем — и оборонная инициатива PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество в сферах обороны и безопасности"), включающая возможное присоединение к ней США, Канады и Норвегии, не входящих в ЕС.

Об укреплении оборонных возможностей ранее говорили и в НАТО. Так, в марте генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал необходимость увеличения финансирования. Поводом послужило "агрессивное поведение" России, сообщает РИА Новости.