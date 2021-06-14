НАТО перестанет считать Россию «конструктивным партнером»

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НАТО перепишет свою стратегическую концепцию, в которой Россию определяют как «конструктивного партнера», поскольку это не соответствует нынешним реалиям. Об этом 13 июня заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в самолете по пути из Великобритании в Бельгию.

«Последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве «конструктивного партнера» и вообще не говорит о Китае. Так что время обновить стратегическую концепцию НАТО», — приводятся слова Салливана на сайте Белого дома.

Он добавил, что президент США Джо Байден на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, проконсультируется по этому поводу с союзниками и партнерами.

По словам Салливана, во время встречи американский лидер также обсудит с лидерами стран ряд вопросов, в том числе «вызовы и угрозы, которые представляет Россия в связи с проблемами, связанными с киберпространством и новыми технологиями». Также Байден затронет угрозы со стороны Китая и недавние события в Белоруссии, отметил помощник президента.

В заявлении Белого дома, опубликованном 13 июня в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщается, что Североатлантический альянс намерен пересмотреть стратегическую концепцию для противостояния России и Китаю. В документе также будут прописаны меры таким «транснациональным угрозам», как терроризм, кибератаки и изменение климата, пишут "Известия".