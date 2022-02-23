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США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ

23 февраля 2022 10:01
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США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ

Президент США Джо Байден заявил, что США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ.

Также Байден утверждает, что Россия, признав суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «отрезала от Украины большой кусок» и сегодня продолжила такие действия. «Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок», — заявил он, выступая во вторник в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины.

По его словам, РФ начала вторжение на Украину. «Вчера вечером [президент России Владимир] Путин дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты в этих регионах. Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал», — заявил американский лидер. «На мой взгляд, он создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой», — считает Байден. «Это начало вторжения России на Украину», — утверждал он.

Байден утверждает, что речь Путина свидетельствовала о полном отсутствии желания вести диалог. США сохраняют готовность к дипломатической работе с Россией, надеются на такой же настрой Москвы, сказал президент США.

Также США вводят новые санкции против РФ и будут ужесточать их в зависимости от действий Москвы в отношении Украины. США введут в среду санкции в отношении элит России, во вторник — в отношении ВЭБ, сообщил Байден. Также он сказал, что США будут внимательно следить за ситуацией на энергетических рынках в связи с санкциями против РФ, готовы принимать меры, пишет ТАСС.

По его словам, США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты Балтии, но не намерены воевать с РФ. «Я санкционировал направление дополнительных [военных] сил и средств США, уже размещенных в Европе, для укрепления наших балтийских союзников — Эстонии, Латвии и Литвы. Выражусь ясно — это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией», — сказал Байден.

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