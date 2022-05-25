США не продлили действие лицензии по выплате Россией госдолга

118

Соединенные Штаты решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами американского финансового ведомства не будет возобновлять положения генеральной лицензии №9С. Она исключала из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга страны. Документ утратит силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

Экономист и финансовый аналитик Николай Подлевских в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что блокировка выплат по российскому госдолгу может стать аргументом для признания России банкротом и ужесточения санкций, в том числе по поставкам нефти и нефтепродуктов из страны. В то же время он отметил, что хотя банкротство России при таком сценарии будет формальным, сам факт присвоения такого статуса, по мнению аналитиков, окажется крайне неприятным как для самой страны, так и для ее экономических партнеров.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, комментируя данный сценарий, заявил, что решение запретить России расплачиваться по своим долговым обязательствам в долларах является «не самым плохим решением» для страны. По его словам, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Кроме того, политик предложил исполнять эти обязательства в рублях или вовсе не платить по долгам.