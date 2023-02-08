Спасатели МЧС отправились на поиск россиян под завалами здания в турецком Хатае

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Российские спасатели, отправились в город Хатай для обследования дома, где под завалами может находиться семья россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ в среду, 8 февраля, пишут "Известия".

Там уточнили, что спасателям поступила информация о том, что под завалами в Хатае находится семья из РФ, в том числе дети.

«В координации с турецкой стороной туда отправлена группа российских спасателей. Они прибудут на место уже в ближайшее время», — рассказали в МЧС.

Спасатели проведут обследование здания и начнут поиск возможных пострадавших.

Фото: МЧС России