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Спасатели МЧС отправились на поиск россиян под завалами здания в турецком Хатае

8 февраля 2023 14:20
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Спасателям поступила информация о том, что под завалами в Хатае находится семья из РФ, в том числе дети.

Российские спасатели, отправились в город Хатай для обследования дома, где под завалами может находиться семья россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ в среду, 8 февраля, пишут "Известия".

Там уточнили, что спасателям поступила информация о том, что под завалами в Хатае находится семья из РФ, в том числе дети.

«В координации с турецкой стороной туда отправлена группа российских спасателей. Они прибудут на место уже в ближайшее время», — рассказали в МЧС.

Спасатели проведут обследование здания и начнут поиск возможных пострадавших.

 

Фото:   МЧС России

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