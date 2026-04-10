Солнце поглотило вторую комету за неделю

Около 2:00 9 апреля небесное тело размером 100-200 метров, являвшееся спутником погибшей кометы C/2026 A1, испарилось в атмосфере Солнца, не достигнув его поверхности, пишет science.mail.ru.

Наблюдения за падением кометы-спутника завершились в ночь на 9 апреля. Как и прогнозировалось специалистами Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, тело размером около 100-200 метров сгорело в атмосфере Солнца в промежутке между 1 и 2 часами ночи по московскому времени. Объект являлся еще одним фрагментом древней распавшейся кометы, от которой ранее отделилась C/2026 A1. Напомним, последняя погибла 4 апреля.

По данным, полученным с коронографа LASCO/C2, комета-спутник появилась на снимках на расстоянии примерно 2.5 миллиона километров от Солнца. Это подтвердило, что траектория движения фрагмента практически полностью совпадает с путем ранее погибшей кометы.

Как следствие, никаких шансов уцелеть у тела не было. В отличие от головной кометы C/2026 A1, новый объект даже не смог достичь плотных слоев солнечной атмосферы — полное испарение произошло на подлете. Теоретическая возможность выжить существовала бы только в случае отличия орбит, но этого не произошло.