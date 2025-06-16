СМИ сообщили о снижении цен на золото в мире

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В мире снижается цена на золото, что свидетельствует об уменьшении беспокойства на рынке. Об этом 16 июня сообщила газета The Guardian.

«Цена на золото, классический актив-убежище, сегодня снизилась, что, возможно, является признаком того, что беспокойство на рынке спадает», — говорится в материале.

По информации издания, цена на золото по состоянию на 16 июня снизилась на 0,5% до $3415 за унцию. Сейчас оно остается ниже своего «исторического максимума в $3,5 тыс.

Согласно публикации, превышение $3,5 тыс. станет признаком того, что относительное спокойствие на рынках сошло на нет, пишут "Известия".