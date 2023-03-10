Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

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Си Цзиньпин на проходящей в китайской столице первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти Китая) 14-го созыва переизбран на пост председателя КНР.

Решение было принято депутатами единогласно.

Си Цзиньпин также был переизбран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

Он станет главой государства в третий раз подряд, что стало возможным в связи с внесенными в 2018 году изменениями в китайскую конституцию, из которой было убрано положение, в соответствии с которым председатель КНР имел право занимать этот пост только два пятилетних срока, пишет Интерфакс.