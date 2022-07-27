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Съемки третьего сезона «Ведьмака» сорвались из-за болезни актера Кавилла

27 июля 2022 13:50
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Съемки третьего сезона «Ведьмака» сорвались из-за болезни актера Кавилла

Съемки третьего сезона телесериала «Ведьмак» приостановлены из-за болезни актера Генри Кавилла. Он является исполнителем главной роли и играет Геральта из Ривии. Кавилл заболел коронавирусом, отмечалось на сайте издания Redanian Intelligence 26 июля.

Перерыв в съемках должен был завершиться на прошедших выходных. Но в понедельник, 25 июля, появилась информация о болезни артиста.

По информации Redanian Intelligence, команда вернется к съемкам в последних числах июля либо в начале августа. Третий сезон по плану должен быть отснят к сентябрю, пишет «Газета.Ru».

Премьера продолжения «Ведьмака» от Netflix должна состояться в следующем году, пишут "Известия".

Фото Нетфликс.

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