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Семь человек погибли в результате нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме

28 января 2023 11:11
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Семь человек погибли в пятницу вечером в результате нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме

Семь человек погибли в пятницу вечером в результате нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме во время начала субботней молитвы, сообщил AFP представитель израильской полиции, не уточнив, относилась ли эта оценка только к жертвам или она включала и вооруженного человека, нейтрализованного офицерами.

Подозреваемый открыл стрельбу из пистолета в Неве-Яакове, районе еврейского поселения в Восточном Иерусалиме, части Священного города, аннексированного Израилем. Согласно информации Channel 12, террорист сначала застрелил на улице пожилую женщину, затем столкнулся с мотоциклистом и застрелил его, прежде чем добраться до синагоги. По данным полиции, террорист подъехал на машине около 20.15 к зданию синагоги и открыл огонь.

Затем нападавший скрылся с места происшествия в сторону палестинского района Бейт-Ханина, расположенного в нескольких сотнях метров, где столкнулся с офицерами, которых вызвали на место происшествия. Подозреваемый был застрелен после того, как открыл огонь по полицейским, пытаясь скрыться пешком, сообщает Times of Israel. Местные жители рассказали Channel 12, что полиция прибыла на место преступления только через 20 минут после вызова, однако правоохранители уверили, что убили террориста в течение пяти минут после первых поступивших сообщений о стрельбе.

В совершении теракта у синагоги в Израиле подозревается палестинец из Восточного Иерусалима из близлежащего района Шуафат. Он был ликвидирован полицейским спецназом, пишет РГ.

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