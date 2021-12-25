Сегодня празднуют католическое Рождество

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Ночью в храмах по всему миру прошли торжественные службы, главная – в Вифлееме, где, согласно христианской традиции, родился Иисус Христос.

Рождественские богослужения в Ватикане, как и в прошлом году, проходят в условиях ограничений из-за пандемии. Всем желающим посетить их нужно предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный тест или доказательство о перенесенном COVID-19.

Папа римский Франциск в субботу выступит с традиционным обращением "К городу и к миру". Понтифик обратится к верующим с балкона базилики Святого Петра. В прошлом году его выступление записали на видео и транслировали в интернете и по телевидению, чтобы избежать скопления людей, которые обычно собираются на площади. Последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей отмечают Рождество в ночь на 7 января.