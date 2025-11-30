Самая яркая комета XX века сблизится с Землей через 2365 лет

Самая яркая комета XX века Хейла-Боппа пока находится далеко от Земли, но через 2365 лет она вновь приблизится к нашей планете. Об этом заявил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт.

Сейчас, по словам эксперта, небесное тело находится между Плутоном и Седной, то есть достаточно далеко от Земли.

"Но покинуть Солнечную систему она не сможет, поэтому вновь вернется к Земле в 4390 году", — заявил Эйсмонт в беседе с ТАСС, добавив, что только после этого станет ясно, сможет ли комета вылететь за пределы нашей системы.

Комета Хейла-Боппа была открыта 23 июля 1995 года и стала самой наблюдаемой в истории человечества и самой яркой в XX веке.