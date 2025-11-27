Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР с четвертого класса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, который также является сопредседателем межправительственной комиссии России и Северной Кореи, пишет РБК.

По его словам, сейчас в Северной Корее его изучают 600 человек.

«Русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4-го класса. В России на данный момент корейский язык изучают более 3 тыс. школьников. Большая часть изучают корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка», — сказал Козлов в четверг на заседании межправкомиссии, которая проходит в Москве.

Две страны активно сотрудничают в части организации дополнительного образования по отдельным отраслям: обучение проходят банкиры, энергетики, медики, геологи. В 2024/2025 учебном году в российские вузы поступили 96 граждан КНДР. Чаще всего абитуриенты из Северной Кореи выбирали Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), МГИМО и РУДН.

