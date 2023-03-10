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Россию в европейском проекте по Марсу заменят на США

10 марта 2023 09:59
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Россию в европейском проекте по Марсу заменят на США

США заменят Россию как партнера Европейского космического агентства (ЕКА) в проекте по Марсу. Это следует из обнародованного 9 марта проекта американского бюджета на 2024 финансовый год. Проект по линии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предусматривает увеличение финансирования двух марсианских миссий.

В одной из этих миссий США заменяет Россию, сообщает ТАСС. Кроме того, в американском космическом бюджете запланированы траты на создание космического буксира, который уменьшит зависимость от России, а также "поможет подготовиться к новой эре коммерческих космических станций, созданных в США".

Уровень финансирования NASA планируется увеличить на 7% — до 27,2 миллиарда долларов. Прирост составит 1,8 миллиарда, по сравнению с бюджетом на 2023 год.

Тем временем американские спецслужбы опубликовали доклад, по которому понятно: Россия остается для США ключевым соперником в космосе, несмотря на введенные против Москвы санкции. По данным разведсообщества США, космический потенциал России при реализации долгосрочных космических программ ограничивают санкции, мириады собственных проблем и конкуренция за ресурсы с другими ведомствами. Поэтому, вероятно, делают вывод американские шпионы, Россия, вероятно сконцентрируется на имеющих критическое значение для национальной безопасности направлениях: на развитии космических средств связи, геолокации и разведки, пишет Смотрим.

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