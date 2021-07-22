Режиссер церемонии открытия Олимпиады в Токио отстранен от должности из-за слов о холокосте

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Глава организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото объявила о решении отстранить от должности режиссера церемоний открытия и закрытия Игр Кэнтаро Кобаяси на фоне скандала, разразившегося после его слов о холокосте, передают "Известия".

Она принесла извинения в связи с инцидентом и подчеркнула, что «в настоящее время ведется пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий». При этом Хасимото заявила, что сама она не подаст в отставку на фоне скандалов и выполнит свои обязанности до конца.

«Мы полны решимости провести успешные Игры, мы долго готовились. Мы преодолеем все возможные препятствия, все проблемы, и эта Олимпиада увенчается успехом. Поверьте, вы запомните эту Олимпиаду турниром, организаторам которого удалось преодолеть все препятствия на своем пути», — сказала Хасимото журналистам.

Скандал разразился после того, как в Сети появилась запись выступления Кобаяси, датируемая 1998 годом, — тогда он входил в состав комедийного дуэта. На кадрах режиссер предлагает «поиграть в холокост» и разбрасывает множество нарезанных из бумаги человечков, которые олицетворяют жертв геноцида.

Центр Симона Визенталя (неправительственная организация, которая занимается в том числе изучением холокоста и борьбой с антисемитизмом) по этому поводу заявил, что «никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов».

Ролик быстро распространился и вызвал острую критику со стороны пользователей, которые начали активно призывать Кобаяси к отставке.

По словам президента Олимпиады в Токио, режиссер извинился за свои слова 30-летней давности и ушел с поста по собственному желанию.

«Как многие отметили, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения», — говорится в заявлении Кобаяси.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/"Известия"