Олимпиада в Токио завершилась

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Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго, передает РИА Новости.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа в Токио. Сборная России, выступавшая из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. Отечественные спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Победу в зачете одержала команда США (39-41-33). Вторыми стали китайцы (38-32-18), на третьем месте японцы (27-14-17).