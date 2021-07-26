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Третий день соревнований в Токио стал очень успешным для российской сборной. Вслед за саблисткой Софией Поздняковой на Олимпиаде наши атлеты триумфовали в спортивной гимнастике и тхэквондо, передает РИА Новости.

Гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в соревнованиях команд. Это первая победа российских гимнастов на Олимпийских играх с 1996 года.

Саблистка Позднякова принесла России второе золото Олимпиады Россияне победили с результатом 262,5 балла. Серебро завоевали японцы (262,397), бронза у гимнастов из Китая (261,894).

Российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом в весовой категории до 80 кг. Это первая олимпийская золотая медаль, завоеванная представителем России в этом виде спорта. В финале турнира Храмцов победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9.

Благодаря этим победам команда России поднялась на четвертое место в общем зачете. В активе наших спортсменов четыре золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Фото: соцсети

