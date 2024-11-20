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Путин подарил зоопарку КНДР более 70 животных

20 ноября 2024 13:27
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Путин подарил зоопарку КНДР более 70 животных

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в качестве подарка от президента России Владимира Путина передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Минприроды РФ на официальном сайте.

«Африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов, 40 уток-мандаринок теперь будут жить в северокорейском зоопарке. Животных доставили в Пхеньян на самолете, их сопровождали ветеринары Московского зоопарка», — рассказала пресс-служба ведомства.

По мнению Козлова, все животные будут содержаться достойно и быстро освоятся.

Министр природных ресурсов и экологии РФ заявил, что это открытие нового этапа по взаимодействию России и КНДР в вопросах реабилитации, реинтродукции, ветеринарии и создания вольерной инфраструктуры.

«Отправка животных в столицу КНДР станет продолжением заданного ранее вектора на развитие двустороннего сотрудничества Московского зоопарка и Центрального зоопарка Пхеньяна», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Подчеркивается, что это первый случай передачи в КНДР млекопитающих, пишут "Известия".

Фото pxhere.com

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