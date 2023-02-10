Против актера Алека Болдуина могут подать еще один иск

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Семья оператора Галины Хатчинс, застреленной 21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина", подала на актера в суд.

Украинская семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на американского 64-летнего актера Алека Болдуина, который обвиняется в непредумышленном убийстве женщины во время съемок фильма в США. Об этом сообщает телеканал СВС.

В октябре 2022 года Болдуин и муж погибшей женщины Мэтью Хатчинс, объявили о заключении мирового соглашения по делу, связанному со стрельбой. По словам адвоката, это урегулирование не представляло интересов других членов семьи Галины Хатчинс.

Адвокат Глория Оллред сообщила, что против Болдуина подан гражданский иск от имени родных Хатчинс – ее матери Ольги Соловей, отца Анатолия Андросовича и младшей сестры Светланы Земко. Родители и младшая сестра оператора проживают на Украине.

"Для нас очевидно, что отношениям всех наших клиентов нанесен ущерб, и что они не смогут наслаждаться жизнью так же, как наслаждались, когда их драгоценная Галина была жива… А мистер Болдуин даже не обратился к ним с извинениями", – заявила адвокат на пресс-конференции.

Она отметила, что гражданская тяжба будет продолжена независимо от исхода уголовного дела, пишет Смотрим.

В октябре 2021 года во время репетиции на съемках вестерна "Ржавчина" Болдуин, выступающий также одним из продюсеров фильма, выстрелил из бутафорского оружия, которое оказалось заряжено боевым патроном. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.

2 февраля 2023 года Алеку Болдуину официально предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Также обвинения были предъявлены и помощнику режиссера фильма "Ржавчина" Ханне Гутерреш-Рид, которая отвечала за оружие на съемках. Фигурантам дела грозит до полутора лет тюрьмы. Также возможен пятилетний запрет на ношение оружия.

Затем актер заявил, что в связи с ситуацией с гибелью Хатчинс его больше не хотят снимать в кино. По словам Болдуина, он лишился минимум пяти ролей и думал об уходе из киноиндустрии, однако не сделал этого благодаря поддержке его жены Хиллари.