При столкновении пассажирского и грузового поездов в Греции погибли 36 человек 

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Количество погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции увеличилось до 36 человек, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис, передает РИА Новости.

"Подтвержденное количество погибших на данный момент выросло до 36 человек. Госпитализированы 66 человек, в том числе шестеро в реанимацию", — сказал он.

По данным общественного телевидения ERT, среди жертв трагедии много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

Также погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

Пассажирский поезд Афины — Салоники, в котором находились около 350 человек, в районе полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса примерно в 230 километрах к северо-западу от Афин. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар.

В операции по спасению людей участвуют 150 пожарных, на месте находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 машин скорой помощи.

Фото: pxhere.com