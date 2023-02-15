Половина индийских iPhone оказались бракованными

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Стремясь снизить зависимость от Китая на фоне напряженности между Пекином и Вашингтоном, Apple последние несколько лет постепенно переносит производство iPhone в Индию. Однако реализация плана столкнулась с проблемами.

Как пишет Financial Times, доля брака на производстве корпусов для iPhone в Индии в настоящее время достигает 50%. Это значит, что половина продукции не удовлетворяет требованиям для отправки на сборочное производство.

Издание отмечает, что развитию производства iPhone также мешают проблемы в области логистики, вызванные неадекватной инфраструктурой и тарифами. Если проблемы не будут устранены, компания вряд ли сможет начать в Индии сборку iPhone следующего поколения одновременно с Китаем.

Как сообщалось ранее, Apple намерена перенести в Индию до половины производства iPhone к 2027 году. По информации индийской деловой газеты Business Standard компания стала первым производителем смартфонов, чей экспорт из Индии превысил 1 млрд долларов, обойдя при этом прежнего лидера – Samsung.

По официальным данным, в апреле – декабре 2022 года Индия экспортировала электроники на $16,6 миллиардов. Это наполовину больше, чем годом ранее, пишет Смотрим.