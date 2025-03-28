Полиция Великобритании смогла раскрыть покушение на убийство с помощью iPad mini, пролежавшего в реке 5 лет

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Полиция Великобритании в октябре 2024 года подняла со дна Темзы iPad mini, выброшенный в 2019 году.

Оказалось, что планшет связан с опасной преступной группировкой, члены которой совершили несколько крупных краж и покушение на убийство Пола Аллена — известного грабителя, ограбившего Банк Англии в 2006 году на £53 млн. Это остаётся самым крупным ограблением в истории Великобритании, пишет iphones.ru.

Полицейские извлекли из iPad mini SIM-карту, которая невероятным образом сохранила работоспособность. Карта была привязана к электронной почте одного из преступников. Следователи обнаружили 59 покупок на Amazon и eBay, включая одноразовые телефоны Nokia, использованные при подготовке покушения на Аллена в 2019 году.

Эта же SIM-карта была связана с GPS-трекерами, найденными в арендованной машине преступников при аресте. Один из трекеров использовался для слежения за автомобилем Пола Аллена.

Покушение произошло 11 июля 2019 года. Преступники ворвались в дом Аллена и шесть раз выстрелили в него. Одна пуля пробила горло, повредив позвоночник, также грабителю отрезали палец. Несмотря на тяжёлые ранения, Аллен выжил, но оказался прикован к инвалидной коляске из-за паралича нижней части груди.

На допросе один из преступников признался, что после нападения остановился у Темзы, чтобы «подышать воздухом». Полиция заподозрила, что он избавлялся от улик, и направила водолазов для обследования дна.

Изначально следователи надеялись найти пистолет, но обнаружили iPad mini, без которого не удалось бы доказать вину преступников.