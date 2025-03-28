Полиция Великобритании смогла раскрыть покушение на убийство с помощью iPad mini, пролежавшего в реке 5 лет

Полиция Великобритании в октябре 2024 года подняла со дна Темзы iPad mini, выброшенный в 2019 году.
Оказалось, что планшет связан с опасной преступной группировкой, члены которой совершили несколько крупных краж и покушение на убийство Пола Аллена — известного грабителя, ограбившего Банк Англии в 2006 году на £53 млн. Это остаётся самым крупным ограблением в истории Великобритании, пишет iphones.ru.
Полицейские извлекли из iPad mini SIM-карту, которая невероятным образом сохранила работоспособность. Карта была привязана к электронной почте одного из преступников. Следователи обнаружили 59 покупок на Amazon и eBay, включая одноразовые телефоны Nokia, использованные при подготовке покушения на Аллена в 2019 году.
Эта же SIM-карта была связана с GPS-трекерами, найденными в арендованной машине преступников при аресте. Один из трекеров использовался для слежения за автомобилем Пола Аллена.
Покушение произошло 11 июля 2019 года. Преступники ворвались в дом Аллена и шесть раз выстрелили в него. Одна пуля пробила горло, повредив позвоночник, также грабителю отрезали палец. Несмотря на тяжёлые ранения, Аллен выжил, но оказался прикован к инвалидной коляске из-за паралича нижней части груди.
На допросе один из преступников признался, что после нападения остановился у Темзы, чтобы «подышать воздухом». Полиция заподозрила, что он избавлялся от улик, и направила водолазов для обследования дна.
Изначально следователи надеялись найти пистолет, но обнаружили iPad mini, без которого не удалось бы доказать вину преступников.
Все участники группировки признаны виновными. Приговор будет оглашён 25 апреля, пишет BBC.