Почти половина жителей Парижа выступила против Олимпиады-2024

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Проведение Олимпийских игр-2024 в Париже не одобряет почти половина жителей столицы Франции и близлежащих городов. Об этом стало известно в результате опроса, проведенного накануне.

Голосование организовала аналитическая компания Odoxa. По итогам его проведения выяснилось, что негативно к проведению парижской Олимпиады относятся около 44 процентов горожан.

Основной причиной своего отрицательного восприятия Игр жители Парижа называют проблемы с безопасностью и транспортом. Парижане отмечают, что это подталкивает их к мысли о том, чтобы уехать из города на время проведения соревнований.

При этом аналитики также отмечают, что негатив в отношении Олимпийских игр только возрос, причем в два раза. Так, в 2021 году эксперты также проводили соцопрос и тогда количество недовольных составляло 22 процента.

Отметим, что в сентябре и октябре 2023 года во Франции проводился Кубок мира по регби и его посетители также отмечали плохую организацию турнира. В частности, регбийные болельщики жаловались на плохое транспортное сообщение, высокие цены на питание и проблемы с поставками продуктов на стадионы, пишет Смотрим.