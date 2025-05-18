Победителем "Евровидения-2025" стал представитель Австрии

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Победителем конкурса "Евровидение-2025" стал представитель Австрии Йоханнес Питч (JJ), следует из результатов голосования.

Питч набрал 436 баллов в финале конкурса. Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль (357 баллов). Третье место досталось представителю Эстонии Томми Кэшу (356 баллов).

Россия по решению Европейского вещательного союза с 2022 года отстранена от участия в конкурсе. В этом году Россия возродит телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", проводившийся с 1965 по 1977 год по аналогии с "Евровидением". По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, в нем примут участие 25 стран, в настоящее время ведутся переговоры об участии артистов из США и Европы. Конкурс пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве, пишет ТАСС.