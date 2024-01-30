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Первому человеку вживили в мозг имплант Neuralink

30 января 2024 10:47
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Первому человеку вживили в мозг имплант Neuralink

Первый человек прошел процедуру вживления в мозг импланта Neuralink и чувствует себя хорошо, сообщил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

"Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается (после операции - прим. ред.)", - отметил бизнесмен. Он добавил, что первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты, передает РИА Новости.

Позже Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности, так как дает возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли.

Напомним, в мае прошлого года компания по производству чипов для мозга Neuralink получила разрешение регулятора для проведения клинических испытаний на людях. Сам Маск ранее сообщал, что революционный мозговой имплантат" может не только решить такие проблемы, как бессонница и паралич, но и дать пользователю "сверхчеловеческое зрение", пишет РГ.

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