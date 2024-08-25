Павел Дуров задержан во Франции после прилета

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Дуров прилетел во Францию из Азербайджана вместе с телохранителем и неназванной девушкой на частном самолете в субботу, 24 августа, около 21:00 по московскому времени. На выходе из джета его встречали жандармы с ордером на обыск, который выдало Национальное управление французской судебной полиции на основе предварительного расследования, пишет Лента.

Дурова поместили под стражу. Известно, что ему планируют предъявить обвинение по нескольким статьям. Среди преступлений, в совершении которых могут обвинить предпринимателя, — терроризм, мошенничество, отмывание денег и распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Все эти обвинения связаны с тем, что, по версии следствия, люди, совершающие эти преступления, использовали для этих целей Telegram.

«Telegram — это улей криминального контента. В настоящее время эта платформа находится в центре внимания за незаконную трансляцию матчей, но многие аккаунты в этом сервисе используются организованной преступностью. Помимо терроризма, самые опасные преступники используют Telegram для обмена детским порноконтентом», — заявил один из следователей, занимающихся делом Дурова.

Если предпринимателя признают виновным по всем статьям, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Источники французских журналистов сообщают, что ордер на задержание бизнесмена выдавали буквально на коленке. Сообщается, что Дурова, который имеет гражданство Франции, объявили в розыск за несколько минут до приземления его джета в Париже. После этого власти тут же выдали ордер.

Местные СМИ сообщают, что Дуров был объявлен персоной нон грата во Франции и знал об этом, стараясь не посещать государства Европы и страны, в которых Telegram находится под наблюдением. Чаще всего он путешествовал по странам бывшего СССР, Южной Америке и летал в Арабские Эмираты, где находится центральный офис Telegram.

Предполагается, что частный джет Дурова был вынужден приземлиться в парижском аэропорту Ле Бурже для дозаправки. Французские СМИ констатируют, что прилет бизнесмена оказался роковым.