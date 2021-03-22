Панда напала на сотрудника зоопарка в Бельгии

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Сотрудник бельгийского зоопарка Pairi Daiza получил травмы при нападении панды, сообщила пресс-служба организации.

По неустановленным пока причинам накануне вечером опытный смотритель оказался "в непосредственном контакте с четырехлетней большой пандой Тиан Бао в предназначенном исключительно для сотрудников коридоре".

Животное нанесло мужчине травмы руки и ноги, пишет РИА Новости.

"Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда", — говорится в пресс-релизе.

Фото: pixabay.com