От Антарктиды откололся огромный айсберг

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Гигантский айсберг с кодовым названием А-74 откололся от Антарктиды. Его снимок, сделанный гидрометеорологическим спутником "Метеор-М", на этой неделе опубликовал "Роскосмос". Ученые считают: глобальное потепление тут ни при чем – это последствия естественных изменений ледника.

Айсберг действительно огромный, размером с Петербург – его площадь составляет более 1,5 тысяч квадратных километров. Он отделился от шельфового ледника Брант в акватории моря Уэдделла у берегов Западной Антарктиды.

На снимке Роскосмоса отчетливо видны трещины, которые образовались между айсбергом и основной частью ледника. Толщина льда в месте раскола 150 метров. Огромная ледяная глыба пока не успела отплыть далеко от шельфа.

Специалисты продолжают вести наблюдения за айсбергом. По прогнозам, ледяной остров будет таять несколько лет. Как пояснили в российском институте Арктики и Антарктики, главное, что он не опасен для судоходства. Айсберг, на самом деле, не самый большой в истории, а его перемещение легко отслеживается со спутников, пишет Смотрим.