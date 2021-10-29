Оружейник со съемок американского фильма "Раст" не знает, как в пистолете оказались боевые патроны   

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Оружейник со съемок американского фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора, не знает, как в пистолете оказались боевые патроны, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на ее адвоката, передают РИА Новости.

Ранее Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе писало, что специалиста по оружию на съемках фильма Ханну Гутьеррес-Рид называли неопытной и сообщали о жалобах на ее работу при съемках других картин ранее.

По словам адвоката, Гутьеррес-Рид "опустошена и абсолютно вне себя из-за тех событий, которые произошли".

"Обеспечение безопасности - приоритет номер один для Ханны на съемочной площадке ... Ханна понятия не имеет, откуда взялись боевые патроны", - сказал ее адвокат.

Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" в штате Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер был тяжело ранен. Полиция проводит расследование инцидента.

Фото : pixabay