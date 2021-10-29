Я нашел ошибку
Главные новости:
Надзор будет осуществляться за пределами Соединенных Штатов.
Год под надзором: суд в США утвердил приговор Тинькову   
"Газпром" начнет поставки газа в республику по новому контракту с 1 ноября.
Молдавия заявила о договоренности с "Газпромом" о продлении контракта на пять лет
Участник Олимпийских игр в Токио Александр Кудашев расскажет о базовых упражнениях для дома и улицы.
 Чем заменить тренировки в бассейне
Оружейника со съемок фильма с Болдуином называли неопытной.
Оружейник со съемок американского фильма "Раст" не знает, как в пистолете оказались боевые патроны   
Участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности абсолютно бесплатное. Сертификат участника поступит каждому, принявшему участие в онлайн-олимпиаде.
С 10 по 17 ноября состоится Всероссийская онлайн-олимпиада по пожарной безопасности
 Согласно проекту, в двухэтажном здании общей площадью 1222,4 кв. метров будут располагаться универсальный спортивный зал размером 36 на 18 метров.
В микрорайоне «Кошелев» приступили к возведению физкультурно-спортивного комплекса
Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.
В Самаре продолжается строительство инфекционного корпуса детской клинической больницы
На заседании обсудили вопрос о необходимости установления доли иностранных работников на 2023 год.
В Самаре прошло заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0
EUR 82.29
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Оружейник со съемок американского фильма "Раст" не знает, как в пистолете оказались боевые патроны   

29 октября 2021 20:48
187
Оружейника со съемок фильма с Болдуином называли неопытной.

Оружейник со съемок американского фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора, не знает, как в пистолете оказались боевые патроны, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на ее адвоката, передают РИА Новости.

Ранее Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе писало, что специалиста по оружию на съемках фильма Ханну Гутьеррес-Рид называли неопытной и сообщали о жалобах на ее работу при съемках других картин ранее.

По словам адвоката, Гутьеррес-Рид "опустошена и абсолютно вне себя из-за тех событий, которые произошли".

"Обеспечение безопасности - приоритет номер один для Ханны на съемочной площадке ... Ханна понятия не имеет, откуда взялись боевые патроны", - сказал ее адвокат.

Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" в штате Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер был тяжело ранен. Полиция проводит расследование инцидента.

 

Фото : pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 октября 2021  14:00
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
499
Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц
29 октября 2021  13:57
Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц
416
Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно
29 октября 2021  13:40
Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно
390
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
29 октября 2021  12:59
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
622
В Самаре первые автобусы, оснащенные рециркуляторами, вышли на маршруты № 34 и № 67
28 октября 2021  21:27
В Самаре первые автобусы, оснащенные рециркуляторами, вышли на маршруты № 34 и № 67
632
Весь список