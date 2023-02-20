Орбиту МКС подняли перед возвращением "Союза МС-22" на Землю

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Орбиту Международной космической станции (МКС) изменили перед возвращением корабля "Союз МС-22", сообщает "Роскосмос".

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-22" изменили высоту МКС при подготовке корабля "Союз МС-22" к возвращению на Землю.

"Сегодня в 07:20 включены двигатели грузового корабля "Прогресс МС-22": они проработали 958,32 сек и выдали импульс величиной 1,8 м/с. В итоге средняя высота орбиты станции составила 418,9 км над поверхностью планеты", – отмечает "Роскосмос".

Между тем запуск корабля "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС в беспилотном режиме отложен до первой декады марта в связи с проверкой системы терморегулирования.

"Союз МС-23" заменит на МКС корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором.

Запуск корабля "Союз МС-23" к МКС в беспилотном режиме может состояться 24 февраля.

Осенью на "Союзе МС-23" вернется на Землю российско-американский экипаж – космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио, пишет Смотрим.