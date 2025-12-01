Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2025 года существительное «рейджбейт» (rage bait). Об этом сообщило издательство Оксфордского университета Oxford University Press на своем официальном сайте.

«Поскольку новостной цикл 2025 года был насыщен социальными волнениями, дебатами о регулировании онлайн-контента и вопросами цифрового благополучия, наши эксперты заметили, что использование слова «рейджбейт» в этом году эволюционировало, чтобы сигнализировать о более глубоком изменении в том, как мы говорим о внимании», — сообщили в словаре.

Оксфордский словарь пояснил и фактическое наличие двух слов в слове года. По его мнению, термин, состоящий из двух вполне самостоятельных слов, символизирует гибкость английского языка.

Слово «рейджбейт» обозначает онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов, пишут "Известия".