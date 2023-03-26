Огромный астероид пролетел между орбитами Земли и Луны

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В ночь с 25 на 26 марта между орбитами Земли и Луны пролетел огромный астероид. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 м пронесся на расстоянии примерно 160 тыс. км от Земли. Астрономы отмечают, что настолько большие космические объекты приближаются к нашей планете раз в десятилетие.

Риск удара астероида по Земле нулевой, однако такое сближение дало ученым возможность как следует его изучить, написало в своем Twitter-аккаунте NASA.

13 февраля сообщалось, что российские специалисты отслеживают достаточно крупный астероид — его размер составил примерно 800 м. Снимок этого астероида смог сделать краснодарский ученый-астроном Александр Иванов. Размер небесного тела составлял примерно 800 м. Астероид двигался со скоростью 24,6 км/с и должен был сблизиться с Землей 16 февраля, пишут Известия.